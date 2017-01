Comune di Cagliari – Gelo e nevicate fino alla mattina di mercoledì 18 gennaio

Cagliari, 16 Gen 2017 – Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un avviso di condizioni meteo avverse.

Gelo e nevicate anche a bassa quota proseguiranno fino alla mattina di mercoledì 18 gennaio.

Si consiglia la massima prudenza, limitando gli spostamenti in auto e prestando attenzione al fondo stradale.

Si ricorda che sono operative le Unità di strada, formate da personale qualificato e volontari, attive nelle varie zone della città con distribuzione di cibo, bevande calde, coperte e abbigliamento a persone che non hanno un riparo.

È’ possibile segnalare situazioni di particolare disagio rispetto a quelle che sono costantemente monitorate dal servizio Politiche Sociali, in modo da poter prevedere interventi specifici, anche con la sistemazione in posto letto nei centri comunali di solidarietà, come il Centro Giovanni Paolo II.

Per qualsiasi necessità si può contattare l’Unita di strada al numero 340.5272921 fino alle ore 23.00 e il centro radio della Polizia Municipale al numero 070.533533 attivo 24 ore su 24.

