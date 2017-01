Comune di Cagliari – Compilazione on line delle richieste di contributo per manifestazioni culturali

Cagliari, 16 Gen 2017 – Giovedì 19 gennaio alla Mediateca del Mediterraneo nella sala conferenze al 2° piano, si terranno due incontri per illustrare le modalità di compilazione on line delle domande per i contributi per le manifestazioni culturali e di spettacolo e per presentare il manuale per la compilazione.

Le modalità di compilazione sono sostanzialmente identiche a quelle dell’anno scorso.

L’incontro è destinato fondamentalmente a coloro che non hanno mai presentato la domanda on line, ma è ovviamente aperto a tutte le persone ed associazioni interessate.

Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 l’incontro è dedicato a coloro che intendono concorrere per i contributi di importo pari o inferiore a 2 mila euro

Dalle ore 16,15 alle ore 17,15 a coloro che intendono concorrere per i contributi di importo superiore ai 2 mila euro.

Per garantire il rispetto dei tempi previsti per ogni incontro, ci si atterrà esclusivamente all’argomento trattato.

Condividi su...