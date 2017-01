Un uomo di Oliena di 45 anni con precedenti penali arrestato dai carabinieri del Magg. Alessio Falzone per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Nuoro, 15 Gen 2107 – A seguito dei controlli disposti dal comandante Compagnia Carabinieri di Nuoro, Magg. Alessio Falzone, volti alla prevenzione ed alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari della Stazione cc di Oliena, hanno arrestato un pregiudicato del posto, P.P., di 46 anni.

Durante un controllo gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto prima sedici bustine di marijuana già suddivise e pronte per essere spacciate e poi, a seguito di perquisizione accurata all’interno della abitazione, hanno trovato altre ventiquattro buste, tutte già suddivise e confezionate, contenenti 1,3 grammi circa di marijuana ognuna.

Quindi l’uomo è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e poi, ultimate le formalità di legge trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia cc di Nuoro, in attesa del rito direttissimo