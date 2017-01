Pregiudicato 46enne arrestato dal personale della Polizia di Ozieri per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e denunciato per porto d’armi ed oggetti atti ad offendere. 

Ozieri (SS), 15 Gen 2017 – La scorsa notte di ieri, il personale del Commissariato P.S. di Ozieri ha tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, un 46enne, ozierese, con precedenti di polizia.

Gli agenti nel corso di un servizio di controllo del territorio, nel transitare lungo una via cittadina, hanno notato un veicolo fermo sulla carreggiata con a bordo un individuo che alla vista della Volante ha lanciato dal finestrino un involucro.

Gli operatori insospettiti si sono avvicinati al mezzo recuperando l’oggetto all’interno del quale erano custodite nove confezioni di plastica contenenti della sostanza bianca che al successivo test è risultata essere cocaina.

Il conducente, noto alle forze di polizia per i suoi precedenti, è stato fermato e sottoposto a perquisizione personale che ha permesso di rinvenire all’interno di una tasca dei pantaloni la somma di 75,00 euro suddivisa in banconote di vario taglio.

La perquisizione è stata estesa anche all’interno dell’autovettura dove sono stati rinvenuti un coltello a serramanico e un piede di porco, mentre nell’abitazione dell’uomo sono stati trovati due bilancini di precisione.

Al termine delle operazioni, gli agenti dopo aver dichiarato l’uomo in arresto, lo hanno condotto presso il proprio domicilio, agli arresti domiciliari, in attesa del procedimento di convalida previsto per la mattinata odierna.

Il pregiudicato è stato anche denunciato per porto d’armi ed oggetti atti ad offendere.