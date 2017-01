Giovane algerino arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Cagliari, 13 Gen 2017 – Nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio intensificati a seguito di numerose richieste da parte di cittadini, con particolare attenzione al quartiere Marina, dove negli ultimi tempi sono già stati effettuati diversi arresti, personale del gruppo Falchi della sezione “Criminalità diffusa” della Squadra Mobile della Questura di Cagliari ha arrestato uno straniero per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente.

Intorno alle ore 13.40 di ieri i poliziotti hanno notato, in Piazza Amendola, un algerino identificato poi per Msihel Abdelkarim 32enne che, dopo aver stazionato con fare sospetto per diversi minuti nella piazza, si è diretto verso una panchina, si è chinato raccogliendo da terra qualcosa che celermente ha infilato nella tasca della giacca per poi avvicinarsi ad un’altra panchina e compiere lo stesso gesto.

Il giovane si è poi allontanato dirigendosi verso la via Roma dove è stato bloccato dai poliziotti e sottoposto a controllo e trovato in possesso di 3 dosi di Hashsh e di una stecca della stessa sostanza per un peso di 8 grammi circa.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che lo straniero risulta irregolare sul territorio nazionale, in quanto inottemperante all’Ordine del Questore di lasciare il territorio.

Quindi è stato dichiarato in arresto e su disposizione del P.M. di turno, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima previsto per oggi.