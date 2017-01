Gdf Sassari: nei dolcetti americani marshmallow 1,5 kg di droga, arrestati due olbiesi 

Olbia, 13 Gen 2017 – I militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Olbia hanno arrestato una donna di 34 anni, B.C., e un uomo di 43 anni, L.M., poiché trovati in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

In particolare l’attenzione dei militari è stata richiamata da Vagyf e Daff, i pastori tedeschi addestrati nella ricerca di droga che, nel corso dei controlli presso i magazzini di deposito di un corriere di spedizione, hanno segnalato un pacco proveniente dalla Spagna e contenente apparentemente i famosi dolciumi di zucchero americani. Tuttavia, insospettiti dalla segnalazione dei cani, i militari hanno sottoposto a controllo il pacco rinvenendo, oltre ai dolciumi, diversi panetti di sostanza stupefacente di elevata qualità, per complessivi 1000 grammi di hashish e 500 grammi di cocaina.

Pertanto, coordinati dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, i militari delle fiamme gialle, adeguatamente travestiti da dipendenti della ditta di spedizioni, hanno proceduto a contattare la destinataria per la consegna del pacco contenente le sostanze illecite e, all’atto della consegna, fissata in prossimità di corso Vittorio Veneto, hanno arrestato la donna recatasi a ritirarlo.

I successivi accertamenti investigativi condotti su uno dei telefoni sequestrati alla donna consentivano di appurare come la giovane donna stesse operando in concorso con L.M., anche lui olbiese, il quale è stato arrestato proprio nei pressi dell’abitazione della donna, dove era in attesa che quest’ultima gli consegnasse la sostanza stupefacente.