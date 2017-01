Comune di Cagliari – Bando per la locazione di un immobile presso il mercato di Sant’Elia

Cagliari, 13 Gen 2017 – Pubblicato il bando per la locazione di un immobile ad uso non abitativo al piano terra del mercato di Sant’Elia in via Alziator.

La superficie commerciale del locale è di mq. 112 e il canone mensile a base d’asta è di €. 608,00.

Gli interessati, in possesso dei requisiti di partecipazione al bando, possono presentare la propria offerta entro le ore 12,30 del 10 febbraio 2017.

Bando, modulistica e allegati sono scaricabili dal link più sotto indicato.

http://www.comune.cagliari.it/portale/it/bnd_altri_dettaglio.page?contentId=BND170695 Con preghiera di cortese diffusione