Assemini, la Polizia scopre due autofficine non autorizzate: denunciati i titolari.

Assemini (Ca), 13 Gen 2017 – Gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale di Cagliari, ieri hanno eseguito due controlli in due esercizi pubblici ubicate nella periferia di Assemini.

Le due strutture controllate dal personale della Polizia di Stato, apparentemente adibite una ad autocarrozzeria e l’altra ad autofficina, in realtà sono risultate sprovviste delle autorizzazioni previste dalla legge. Nelle stesse si effettuavano lavori di carrozzeria e di autoriparazione non certificati con conseguente pericolo per la circolazione stradale.

Al loro interno i poliziotti hanno trovato auto, motori, parti di auto e diversi lamierati, nonché le attrezzature necessarie all’attività abusiva, tra cui un forno per la verniciatura.

Inoltre, sono stati individuati all’interno delle due strutture rifiuti pericolosi e speciali derivanti dall’attività non autorizzata.

In considerazione della violazione della normativa ambientale, le due carrozzerie sono state sottoposte a sequestro penale e i titolari degli esercizi abusivi, M.L. di anni 47 e P.A. di circa 40 anni, deferiti all’Autorità Giudiziaria.