Riorganizzazione servizi postali, Assessore Erriu incontra rappresentanti poste italiane. Costituito tavolo confronto

Cagliari, 12 Gen 2017 – È stato costituito il tavolo tecnico che dovrà seguire le diverse fasi del piano di riorganizzazione dei servizi postali in Sardegna.

La decisione di dare vita a un momento di confronto e verifica sull’avanzamento della riforma, che sarà attuata nel corso del 2017, è stata assunta nel corso dell’incontro al quale è intervenuto l’assessore degli Enti Locali Cristiano Erriu insieme al presidente dell’Anci Sardegna Pier Sandro Scano e a una delegazione di Poste Italiane.

“La Giunta, in piena sintonia con l’associazione dei Comuni, -ha dichiarato Erriu- vuole seguire passo passo l’iter del processo di riorganizzazione dei servizi postali nell’isola. E’ importante verificare il percorso attraverso un dialogo continuo con i massimi rappresentanti di Poste Italiane. L’Azienda ha confermato la continuità del servizio ai cittadini e la presenza degli uffici postali sul territorio senza rischi occupazionali”.

“Uno degli obiettivi del Tavolo appena costituito -ha spiegato Erriu- è quello di porre le basi di un Protocollo d’Intesa tra Regione, Anci e Poste Italiane sul modello di quello già sottoscritto dalla Regione Piemonte. Tutto questo per fare in modo che le diverse forme di riorganizzazione non siano slegate dalle esigenze dei territori e che i principi dell’efficienza dei servizi siano sempre tenuti nella massima considerazione. Lo spazio del confronto permanente garantisce -ha concluso l’esponente della Giunta Pigliaru- la possibilità di individuare ambiti prioritari di intervento e di venire incontro, tempestivamente, ai bisogni dei cittadini e degli operatori economici”.