Industria, internazionalizzazione: al via bando da 2 milioni, nuovi seminari export lab a Sassari

Sassari, 12 Gen 2017 – Le imprese sarde apprezzano sempre più le politiche di internazionalizzazione portate avanti dall’assessorato dell’Industria: sono passati appena due giorni dalla pubblicazione del bando da 2 milioni di euro destinato alle imprese singole e il 50 per cento dei fondi risulta già assegnato.

Soddisfatta l’assessora dell’Industria, Maria Grazia Piras: “È l’ulteriore testimonianza del grande interesse e gradimento suscitati dal Programma Triennale per l’Internazionalizzazione con il quale abbiamo messo in campo risorse pari a 16 milioni di euro attraverso bandi specifici per reti di impresa, associazioni di categoria e singole imprese. La Regione – dice l’assessora – ha fiducia nel sistema imprenditoriale isolano e nelle potenzialità delle imprese di penetrare nei mercati esteri. Ecco il motivo per cui, da quasi due anni, stiamo promuovendo azioni di supporto per l’internazionalizzazione. Per vincere la scommessa dell’export non basta la qualità eccellente dei nostri prodotti. Servono imprese che si uniscano e che abbiano al loro interno figure professionali in grado di predisporre strategie di export appropriate e strumenti tecnologici al passo coi tempi. Su questo tema, per esempio, la Regione è già intervenuta a supporto delle aziende con una serie di momenti formativi”.

Proprio oggi a Sassari, nella sede di Confindustria Nord Sardegna, è iniziato il nuovo ciclo di seminari organizzati dall’assessorato dell’Industria e dall’Agenzia ICE all’interno del progetto Export Lab. Si tratta di cinque incontri, uno ogni giovedì fino al 9 febbraio, ai quali parteciperanno i rappresentanti di 50 aziende. Al termine dei seminari formativi le imprese potranno avere inoltre un colloquio personalizzato con gli esperti dell’Agenzia ICE per approfondire temi specifici. Questi seminari seguono la fase di formazione di manager qualificati e specializzati nell’internazionalizzazione. Vi hanno partecipato 50 aziende che hanno fatto un percorso di formazione attualmente in fase di accompagnamento all’estero con i tecnici dell’Agenzia ICE. In sostanza, stanno attuando quanto fatto “in aula” nei 16 incontri svoltisi a Cagliari e Sassari e nei seminari con i consulenti che hanno aiutato gli export manager nella stesura dei piani di internazionalizzazione. Le aziende hanno predisposto i progetti di penetrazione commerciale e ora li stanno testando all’estero. Ottimo riscontro hanno avuto anche i bandi per il sostegno alle imprese, alle Reti di impresa e alle associazioni di categoria. Il primo sulle Reti di impresa si è chiuso con l’assegnazione di 2,5 milioni di euro a 9 Reti per un totale di oltre 50 imprese coinvolte. Bando che è già stato rifinanziato con 1 milione di euro e ripartirà il prossimo 30 gennaio. Quello che riguarda le associazioni di categoria e le camere di commercio ha già portato al finanziamento di 600 mila euro per un progetto che vede coinvolte 14 imprese, tutte operanti nel settore dell’agroalimentare. A febbraio queste aziende saranno in Russia per presentare l’iniziativa e chiudere importanti contratti con operatori locali del settore.