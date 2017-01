Giunta Sardegna: approvati vari provvedimenti

Cagliari, 12 Gen 2017 – La Giunta regionale riunita oggi a Villa Devoto, sotto la direzione del vicepresidente Raffaele Paci, a seguito di condivisione con gli amministratori locali e le associazioni interessate, ha nominato i rappresentanti della Regione in seno al Consiglio direttivo del Consorzio del Parco geominerario storico-ambientale della Sardegna. Si tratta di Debora Porrà sindaco di Villamassargia; Giovanni Pilia, già commissario straordinario del Consorzio Parco Geominerario e Luciano Ottelli, già direttore generale del parco geominerario.

Anticipando l’aggiornamento del nuovo Piano triennale, che dovrà essere approvato entro questo mese di gennaio, la Giunta ha inoltre approvato, sempre su proposta della Presidenza, gli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. In particolare, per promuovere maggiori livelli di trasparenza in tutti i servizi pubblici si prevede di completare il progetto di mappatura delle competenze del personale Ras, di accrescere i contatti con la cittadinanza e diffondere maggiormente la azioni dell’amministrazione e di dare applicazione alla nuova legge sulla semplificazione ormai adottata. Sul fronte specifico della prevenzione della corruzione, si prevedono azioni e percorsi di formazione mirati; l’ampliamento delle attività collegate alle azioni promosse dalla Regione, l’aggiornamento e la mappatura di processi a rischio corruttivo, con la valutazione del livello di rischio e l’adeguamento della “Banca dati anticorruzione” e ancora l’attivazione di sinergia tra Prefetture, Regione e stazioni appaltanti e interventi per l’interoperabilità tra gli strumenti già in uso.

Istruzione – E’ stato approvato dalla Giunta in via preliminare il Piano di dimensionamento scolastico e l’offerta formativa per l’anno 2017/2018. Su proposta dell’assessora Claudia Firino, l’Esecutivo si è dotato di una offerta adeguata alle esigenze isolane, e la costituzione di un sistema formativo integrato, seguendo le indicazioni provenienti dai territori. Le Conferenze provinciali hanno lavorato per produrre e sottoporre alla Regione la loro proposta di riorganizzazione della rete scolastica e allo stesso tempo dell’offerta formativa. Le Province hanno collaborato con Anci e Usr (Ufficio scolastico regionale), senza un intervento prescrittivo della Regione, esprimendo le proprie istanze, che sono state accolte laddove coerenti alle Linee Guida.

Lavori Pubblici – Nulla osta, su proposta dell’assessore Paolo Maninchedda, all’immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario di Area che autorizza l’esercizio provvisorio di bilancio dal 1° gennaio al 28 febbraio e alla delibera dell’Amministratore Unico dell’Ente Acque della Sardegna che autorizza l’esercizio provvisorio per il periodo 1° gennaio – 30 aprile.

Programmazione – La Giunta ha definitivamente approvato su proposta dell’assessore Raffaele Paci le direttive di attuazione “Competitività per le medie, piccole e micro imprese” che riguardano il bando T2, cioè finanziamenti con tagli compresi fra 200 e 800mila euro destinati alle imprese, che sarà pubblicato entro