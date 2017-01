Arrestati due giovani di Cagliari per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Cagliari, 12 Gen 2917 – I poliziotti del gruppo Falchi della sezione “Criminalità diffusa” della Squadra Mobile della Questura di Cagliari ed i colleghi della Squadra Volanti, hanno tratto in arresto Daniele Serri, 42enne, pluripregiudicato e Jimmy Zara, 24enne, con precedenti di Polizia, per il reato di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

Intorno alle ore 20.30 del 9 gennaio scorso, gli agenti hanno effettuato un controllo in un circolo privato sito in Via Rossini, luogo segnalato per l’intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti e a seguito di indagini e verifiche da parte degli investigatori durante il periodo di osservazione, gli uomini della Polizia hanno notato un continuo via vai di giovani che, dopo aver contattato un individuo all’esterno del circolo, entravano per pochi minuti nel locale per poi uscire ed allontanarsi.

Il giovane che stazionava all’esterno del locale, è stato riconosciuto dai poliziotti ed era stato controllato nel mese di novembre a seguito di segnalazione sulla linea 113 di persona sospetta. Nella circostanza il ragazzo, alla vista di una Volante, con uno scatto si era introdotto nel circolo privato, chiudendosi a chiave e riuscendo a gettare la sostanza nel water del locale. In tale occasione era stato identificato all’interno del circolo, Daniele Serri, il quale era intento a lavorare come banconiere.

Nella giornata di lunedì 9 gennaio, durante tale attività, gli Agenti hanno notato il solito via vai di giovani che venivano puntualmente seguiti all’interno del locale dal giovane poi identificato per Zara e prima di entrare nel locale, gli Agenti hanno notato un ragazzo che, dopo essersi avvicinato al bancone di mescita, consegnava una banconota a Serri dopo aver atteso qualche attimo è stato raggiunto da Zara che gli ha consegnato un involucro.

Gli investigatori della Mobile, una volta fatto accesso nel circolo, hanno bloccato Zara all’interno del bagno, dove era intento a suddividere con un coltello a serramanico delle dosi di Hashish (14,50 grammi), in parte confezionate con dei ritagli di cellophane; sul ripiano del bagno, è stata rinvenuta marijuana (2,75 gr.); un bilancino di precisione; un coltello a serramanico con tracce di Hashish. Addosso a Zara sono state rinvenuti 6 pezzi di hashish (8,55 gr) e 40 euro in banconote di vario taglio.

Daniele Serri, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico mentre all’interno del circolo privato, nel cassetto del registratore di cassa (non in funzione) sotto il vassoio porta monete, è stata rinvenuta la somma di 455,00 euro suddivisa in banconote di vario taglio, della quale Serri non ha saputo fornire giustificazioni circa la provenienza. Nel magazzino del circolo, occultata all’interno di una cassetta contenente bustine di zucchero, è stata rinvenuta una pistola tipo scacciacani, priva di tappo rosso, canna rigata e forata, munita di caricatore contente 7 cartucce caricate a salve.

Tra le persone presenti all’interno del circolo è stato denunciato in stato di libertà un giovane che, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di un involucro contenente due pezzi di hashish del peso di 4,05 gramma.

Insieme al personale della Squadra Volanti è stata effettuata la perquisizione all’interno dell’abitazione di Zara dove, nella tasca di un giubbotto è stato rinvenuto un pezzo di hashish del di 1,35 grammi contenuto all’interno di una bustina trasparente; una busta contenente due bustine trasparenti contenenti eroina per un peso di 0.95 gr; diverse infiorescenze di Marijuana del peso di 0.90 gr.

Successivamente all’attività condotta dagli uomini della Mobile, il personale della Squadra Amministrativa della Divisione P.A.S.I. ha effettuato accertamenti di specifica competenza: tenuto conto dell’attività illegale svolta all’interno del locale, si è proceduto anche amministrativamente nei confronti del presidente pro-tempore del circolo privato per cui il Questore, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ha disposto la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per la durata di giorni 30, ai sensi dell’art. 100 del TULPS e dell’art. 9 della Legge 287/91.