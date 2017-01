Giovane dell’hinterland sassarese denunciato in stato di libertà all’A.G. per tentato furto.

Sassari, 11 Gen 2017 – Nel tardo pomeriggio di ieri, personale della Sezione Volanti della Questura di Sassari ha denunciato in stato di libertà per tentato furto, un 36enne, residente in un centro dell’hinterland sassarese.

Il giovane è stato fermato da alcuni dipendenti coadiuvati da una guardia giurata, in servizio di vigilanza presso un ufficio pubblico sito nel centro cittadino.

L’arrestato è stato sorpreso, all’interno di una stanza libreria dello stabile che ospita l’edificio pubblico mentre si impossessava di alcuni effetti personali contenuti all’interno di alcuni capi di abbigliamento appartenenti ai dipendenti.

Una volta bloccato l’uomo è stato poi richiesto tramite il numero di emergenza 113 l’intervento di una Volante, prontamente intervenuta, che ha condotto il fermato presso gli uffici della Questura dove poi stato deferito all’A.G.