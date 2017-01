Ex lsu, incontro a Carbonia con i lavoratori in presidio, venerdì tavolo sindacale a Cagliari

Carbonia, 11 Gen 2017 – Questo pomeriggio il Capo di Gabinetto dell’assessorato regionale del Lavoro ha tenuto un incontro a Carbonia per testimoniare la vicinanza dell’assessora Virginia Mura ai lavoratori socialmente utili della Sardegna, riuniti in presidio e che vivono ore difficili in virtù del mancato rinnovo delle Convenzioni di utilizzo da parte del Ministero del Lavoro. Nell’occasione è stata confermato ai presenti il Tavolo che venerdì 13 a Cagliari riunirà rappresentanti sindacali e tutti gli amministratori degli Enti locali che avevano in utilizzo gli ex Lsu, nella sede dell’Assessorato.

L’incontro è convocato appositamente per fare il punto sulla condizione di estrema fragilità dei circa 50 lavoratori coinvolti (i quali non rientrano purtroppo in nessuna categoria di fruizione di ammortizzatori sociali). Nell’incontro odierno è stato auspicato che, in occasione del Tavolo di venerdì​,​ gli Enti pubblici che avevano in utilizzo i lavoratori possano manifestare disponibilità a stabilizzare gli ex Lsu utilizzati, in modo da poter avviare, già nei primi giorni della prossima settimana, un confronto con il Ministero del Lavoro in cui, a fronte della presentazione di un concreto e articolato piano di stabilizzazioni, possa essere ottenuta una proroga dell’utilizzo di questi lavoratori per tutto il 2017, in vista appunto del definitivo svuotamento del bacino.

La Regione in ogni caso non lascerà soli gli ex Lsu in difficoltà: piena disponibilità è stata assicurata sia ad adottare eventuali atti normativi che a mettere a disposizione le risorse economiche necessarie per favorire la stabilizzazione o l’esodo incentivato, in base alle norme regionali dei lavoratori coinvolti.