Energia – In Sardegna calano consumi elettrici e produzione di energia fotovoltaica.

Cagliari, 11 Gen 2017 – In Sardegna calano i consumi elettrici delle imprese e la produzione di energia fotovoltaica.

Se i primi segnano una sostanziale stabilità (-0,2%, 2015 su 2014), per i secondi la perdita del -3,8% (2015 su 2014) rappresenta una battuta d’arresto preoccupante per tutto il settore delle rinnovabili.

“Il primo dato è, purtroppo, legato strettamente alla crisi delle imprese – commenta Maria Carmela Folchetti, Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna – mentre il secondo è un campanello d’allarme da non sottovalutare perché nelle rinnovabili lavorano migliaia di addetti, e perché in queste fonti di energia alternativa si sta investendo tantissimo”.

I dati sull’energia consumata e prodotta in Sardegna tra il 2015 e il 2014, forniti da Terna, GSE e Istat, sono stati rielaborati da una indagine dell’Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna.

Come scritto, in Sardegna i GigaWatt consumati nel 2015 sono stati 6.037,9, in calo dello 0,2% rispetto al 2014. Il calo più marcato lo registra l’Industria con -0,9% contro la crescita del Terziario +0,9% .

A livello nazionale il settore è cresciuto dell’1,6%. Tra le regioni boom del Trentino con +4,5% mentre il peggior risultato, con -5,1%, è stato registrato in Puglia.

Tra le province sarde, importante crescita per Oristano (+5,9%) e debacle per Nuoro con -16,8%.

Segno negativo anche per la produzione di energia fotovoltaica: nel 2015 sono stati prodotti 916,7 GigaWatt in totale, il 3,8% in meno rispetto al 2014. Da segnalare la quota altissima di kilowatt prodotti per abitante: 553 contro una media nazionale di 378, che pone la nostra isola, in ogni caso, al settimo posto per la produzione di energia elettrica fotovoltaica per abitante (prima la Puglia con 900 e ultima la Liguria con soli 54).

Nelle province, boom di Oristano con 182,2 GigaWatt prodotti e ben 1.129 Watt prodotti per ogni abitante.

In ogni caso la Sardegna è la 4a regione italiana con la più alta propensione alla produzione di energia da fonti rinnovabili al netto dell’idrico– data da fonte eolica, fotovoltaica, geotermoelettrica e biomasse, inclusa la parte dei rifiuti non biodegradabili – con 1.083 Watt di potenza efficiente per abitante, dietro a Molise con 1.849 Watt per abitante, Basilicata con 1.582 Watt per abitante e Puglia con 1.276 Watt per abitante.

Per questo Confartigianato Sardegna ritiene molto importante il bando della Regione, pubblicato alla fine di novembre, riguardante l’efficientamento energetico delle imprese, attraverso il quale l’Assessorato all’Industria ha stanziato 2,5 milioni di euro per azioni di Audit sulle attività produttive, ovvero per conoscere come e quanta energia viene consumata e quali interventi migliorativi possono essere attuati.

Un’elaborazione dell’Ufficio Studi di Confartigianato di pochi mesi fa, indicava in 2.540 le imprese potenzialmente interessate dalle fonti rinnovabili. Protagoniste di tale filiera, rappresentandone il 94,3%, sono le 2.396 imprese operanti nell’Installazione di impianti elettrici che fanno per l’appunto parte dei Lavori di costruzione specializzati.

A livello provinciale, le imprese della filiera delle rinnovabili (FER) sono maggiormente presenti nel territorio di Cagliari dove, nel 2015, se ne contavano 1.157 pari al 45,5% delle FER presenti in tutta la regione, seguita da Sassari con 838 imprese FER pari al 33,0% del totale regionale, da Nuoro con 338 imprese FER pari al 13,3% del totale regionale e Oristano con 208 imprese FER pari all’8,2% del totale regionale.

Sul tema del risparmio, questa volta economico, delle imprese Confartigianato a livello nazionale ha lanciato “Tutela Simile”,

In attesa del mercato libero che scatterà nel 2018, per 4 milioni di piccole imprese, dal 1 gennaio è attiva l’offerta di “Tutela simile”. Si tratta, in pratica, di una sorta di prova generale, un meccanismo transitorio che prevede l’adesione volontaria, via web, a una fornitura di elettricità a sconto, con contratto standard, definita dall’Autorità per l’energia. E sarà simile, appunto, a quella che, dal 2018, terminate le tutele di prezzo, verrà proposta sul mercato libero. Le offerte contrattuali di energia elettrica saranno rese disponibili da venditori del mercato libero “ammessi” al meccanismo in base a rigorosi requisiti, verificati inizialmente e monitorati ogni 3 mesi.

Con la Tutela Simile, conclude la nota di Confartigianato Sardegna, l’Autorità per l’energia vuole quindi permettere ai piccoli imprenditori e alle famiglie, attualmente in regime di Maggiore Tutela, di “sperimentare” una forma di offerta più vicina a quelle del mercato libero, in condizioni di trasparenza, semplicità e in un contesto di fornitura sorvegliata dall’Autorità stessa. E proprio per agevolare questa transizione, l’Autorità ha coinvolto Confartigianato nel ruolo di facilitatore. In pratica, le Associazioni potranno assistere gli imprenditori nel passaggio alla Tutela simile e nella stipula dei nuovi contratti. Un compito molto importante per guidare artigiani e piccole aziende nella convenienza delle offerte ed evitare brutte sorprese.

Consumi Imprese Sardegna tra il 2014 e il 2015 (in GigaWatt/ora)

Consumi totali Imprese (in GWh) Variazione % Consumi Totali Imprese 2015-2014 Cagliari 3.088,1 +0,2% Carbonia-Iglesias 809,3 -0,9% Medio Campidano 159,4 +0,9% Oristano 297,3 5,9% Nuoro 302,1 -16,8% Ogliastra 89,1 +0,9% Sassari 686,6 2,6% Tempio-Olbia 475,5 3,2% Sardegna 6.037,9 -0,2% ITALIA 220.196,6 +1,6%

Produzione Energia Fotovoltaica in Sardegna tra il 2014 e 2015

Produzione totale in GWh Variazione % 2015 su 2014 Produzione KiloWatt per abitante Ranking Cagliari 192 -11,2 343 63 Carbonia-Iglesias 71,0 1,0 558 38 Medio Campidano 81,7 -0,6 882 14 Oristano 182,2 11,1 1.128 8 Nuoro 104,3 -23,2 664 25 Ogliastra 27,4 -5,2 478 48 Sassari 216,9 1,4 649 27 Tempio-Olbia 40,5 0,6 252 79 Sardegna 916,7 -3,8% 553 7 (tra regioni)