Avvicendamenti di Funzionari della Polizia di Stato a Nuoro.

Nuoro, 11 Gen 2017 – Nei giorni scorsi si è insediato in Questura il nuovo Responsabile della Divisione Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione, il Primo Dirigente della Polizia di Stato dott. Alessandro Presti, 48 anni, laureato in Giurisprudenza con Master di Secondo Livello in “Sicurezza, coordinamento interforze e cooperazione internazionale”, è entrato nella Polizia nel 1988.

Il funzionario giunge alla Questura di Nuoro direttamente dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dopo aver maturato precedenti esperienze lavorative presso i Reparti Mobili di Genova e Roma.

Cambio di direzione anche presso la Stradale di Nuoro. Il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato dott. Giacinto Mattera è il nuovo Dirigente supplente della Sezione Polizia Stradale di Nuoro. 49 anni proveniente da Sassari con analogo incarico, Mattera entra nei ruoli della Polizia di Stato nel 1992, maturando nel tempo esperienze lavorative presso la Questura di Milano, il Reparto Mobile “Sardegna” e la Questura di Cagliari, dove ha diretto anche il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Quartu Sant’Elena.