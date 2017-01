Arrestato tunisino pluripregiudicato ricercato per una condanna definitiva di quasi 12 mesi.

Cagliari, 11 Gen 2107 – I poliziotti del gruppo Falchi della sezione “Criminalità diffusa” della Squadra Mobile della Questura di Cagliari, hanno rintracciato, intorno alle ore 08:15 di questa mattina, nel Molo Sant’Elmo, Yassin Yuspi, 35enne, tunisino, pluripregiudicato.

L’extracomunitario si trovava all’interno di un edificio in stato di abbandono dove è stato poi dichiarato in arresto perché destinatario dell’Ordine di Esecuzione per la Carcerazione per espiare la pena di 11 mesi e 29 giorni di reclusione.