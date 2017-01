Galtellì, minaccia la famiglia: arrestato 52enne dai Carabinieri di Galtellì.

Galtellì (Nu), 10 Gen 2017 – Nella tarda serata di ieri, i carabinieri della Stazione di Galtellì hanno arrestato P.L., 52enne di Orosei per il reato di maltrattamenti in famiglia.

A seguito di una telefonata al 112 i militari, in quel momento in servizio di pattuglia per il controllo del territorio, sono intervenuti a “Sos Alinos”, per verificare cosa stesse succedendo all’interno di un’abitazione da dove provenivano delle forti urla.

L’uomo, ancora una volta e come in già tante altre circostanze in passato, era rientrato a casa ubriaco e aveva dato immotivatamente in escandescenze scagliandosi contro la moglie e i figli, il tutto per di più di fronte alla loro bambina di 8 anni. Ha cominciato a minacciarli, anche di morte, per poi afferrare tutto ciò che era a sua portata di mano, telecomandi, stoviglie ecc. gettandoli a terra e frantumandoli.

Da subito i militari hanno potuto osservare come nell’appartamento fosse tutto a soqquadro e i familiari fossero in uno stato di paura e agitazione, esasperati dal continuo atteggiamento aggressivo dell’uomo.

Compresa la situazione, lo scalmanato è stato accompagnato in caserma, dove, ricostruita la vicenda, è stato dichiarato in arresto per il reato di maltrattamenti in famiglia e trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Siniscola, in attesa del rito direttissimo previsto per oggi presso il Tribunale di Nuoro.