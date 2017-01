Giunta Sardegna: approvati vari provvedimenti.

Cagliari, 10 Gen 2017 – La Giunta regionale, riunita a Villa Devoto con il vice presidente Raffaele Paci, su proposta dell’assessore Cristiano Erriu ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Arzachena in seguito alle dimissioni del sindaco Alberto Ragnedda. Il presidente Francesco Pigliaru, in giornata, firmerà il decreto di nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune. L’incarico è stato affidato a Antonella Giglio.

Ambiente – Approvato il nulla osta alla variazione al bilancio 2016/2018 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPAS), su proposta dall’assessora Donatella Spano. Approvazione anche per il Piano regionale di qualità dell’aria, il cui contenuto sarà presentato dall’assessora Spano giovedì 12 gennaio, nel corso di una conferenza stampa.

Turismo – Via libera al differimento dei termini per l’ammissibilità della spesa e per la rendicontazione del bando relativo ai Sistemi Turistici Locali per l’attribuzione delle risorse premiali per progetti e soggetti locali. I nuovi termini sono stati fissati al 31 marzo 2017 per l’ammissibilità della spesa e al 31 maggio 2017 per la rendicontazione. Il provvedimento riguarda il Sistema Turistico Locale di Oristano.

Istruzione – Su proposta di delibera dell’assessora della Pubblica Istruzione Claudia Firino sono state approvate dall’Esecutivo le linee guida del Piano di dimensionamento scolastico e dell’offerta formativa per l’anno 2017/2018.

Trasporti – Approvate su proposta dell’assessore Massimo Deiana le linee di indirizzo strategiche per il nuovo bando sulla continuità territoriale aerea. Il provvedimento riguarda i collegamenti da Alghero, Olbia e Cagliari per Roma-Fiumicino e Milano-Linate. Il documento, nato dopo un lungo e complesso lavoro di elaborazione tecnica e di condivisione con tutti i portatori di interesse, sarà inviato in Consiglio regionale per l’acquisizione del parere della Commissione IV. I dettagli saranno presentati alla stampa nei prossimi giorni.