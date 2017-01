Denunciata a Tortolì una persona per porto abusivo di arma impropria

Tortolì (Nu), 10 Gen 2017 – L’otto gennaio scorso, il personale della Polizia di Stato ha deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per porto abusivo di arma impropria uno studente di Tortolì, incensurato.

In particolare, gli agenti delle Volanti del Commissariato di P.S. del paese costiero, nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio, hanno fermato il giovane, in compagnia di altri tre persone e dopo il controllo personale il giovane è stato trovato un puntatore laser a raggio di luce verde perfettamente funzionante, qualificato, ai sensi degli artt. 102 ss. del Codice del Consumo, quale “prodotto pericoloso e non conforme” ai sensi della normativa CEI/EN 60825-1, in quanto privo di marcatura e riferimenti “CE” e, pertanto è stato sequestrato.

Si segnala che nel corso degli ultimi mesi, sono state numerose le segnalazioni di disturbo alla circolazione stradale e all’aviazione civile giunte dagli utenti della strada o dai piloti che sorvolano la zona periferica di Tortolì, dovute all’utilizzo di puntatori laser che mettono in serio pericolo l’incolumità dei malcapitati.