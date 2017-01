Il re dei social vince il premio “sardo dell’anno” 2016 – Il cantante-pastore di Perfugas si impone grazie alle sue performances in rete con la pecora Desolina

Cagliari, 9 Gen 2017 – Una valanga di voti ha decretato il “sardo dell’anno” che si è imposto sulla rosa di candidati con il 54% delle preferenze. Sarà il cantante-pastore Gian Daniele di Perfugas Gian Daniele Calbini a ricevere il Premio Sardegna Live 2016, che con i suoi video postati in rete in compagnia della pecora Desolina è diventato un vero e proprio fenomeno della rete, guadagnando visibilità anche sul territorio nazionale.

Una vittoria netta, certificata da decine di migliaia di voti, ha incoronato l’insolita coppia che con una serie di esilaranti sketch e surreali scenette ha conquistato il pubblico dei social.

Il Premio sarà consegnato da Maria Giovanna Cherchi, vincitrice dello scorso anno, nel corso di una grande festa presentata da Giuliano Marongiu, durante la quale interverranno numerosi ospiti della tradizione e dello spettacolo isolano.

Il giovane, già noto alle piazze per le sue esibizioni canore in lingua sarda grazie alle quali ha vinto il Trofeo Usignolo di Gallura 2016, senza mai prendersi troppo sul serio ha sorpreso i sardi con la sua innata vis comica che gli ha permesso di declinare in gioco la propria attività lavorativa, quella del pastore, appunto. La leggerezza delle improbabili situazioni presentate ha intercettato l’esigenza del pubblico di trovare, al di là di tutto, il tempo di sorridere. I contenuti proposti lo hanno reso un vero protagonista della stagione che si è appena conclusa.

Il video che gli è valsa la popolarità ha visto Gian Daniele intento a masticare un chewing gum Vivident in compagnia della sua amica ruminante: il successo clamoroso ha spinto la nota azienda ad “adottare” il documento filmato sui propri social e premiando il giovane di Perfugas con un simpatico riconoscimento.

Delle imprese di Gian Daniele e Desolina, si è parlato anche nel corso di una puntata del programma di Rai Due I fatti vostri, condotto da Giancarlo Magalli. La popolarità del comico duo è cresciuta a tal punto che la rivista Eva 3000 ha assegnato a Gian Daniele il premio come miglior Web Influencer dell’anno, consegnato il 28 ottobre 2016 a Milano nel corso di una serata coordinata da Rtl 102.5.

La geniale ironia, l’imprevedibile originalità e l’affetto per una persona comune capace di divertirsi e di divertire con simpatia e semplicità hanno fatto breccia anche nei lettori di Sardegna Live i quali non hanno avuto dubbi nell’attribuire a Gian Daniele il primo posto su tra personaggi di primo piano nel mondo dello sport, della cultura e dello spettacolo.

Nella classifica dei vincitori compare al secondo posto il campione paralimpico Giovanni Achenza ha totalizzato il 25% al quale seguono Gianni Morandi, Pino e gli Anticorpi, Gesuino Nemus e Marco Storari.