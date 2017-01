Il Consiglio comunale di Cagliari è convocato per domani il 10 gennaio

Cagliari, 9 Gen 2017 – Il presidente del Consiglio comunale, Guido Portoghese, ha convocato l’Assemblea di Palazzo Bacaredda per martedì 10 gennaio 2017, alle ore 18. Al primo punto all’ordine del giorno la surrogazione del consigliere dimissionario Pierpaolo Vargiu.

A seguire: dibattito sull’Arena Grandi Eventi – Lungomare Sant’Elia per l’approfondimento dell’analisi costi benefici, primo firmatario consiglieri Pierluigi Mannino; mozione per ricorrere a strumenti informatici in grado di avvisare in tempo reale la cittadinanza in prossimità di eventi climatici avversi e particolari situazioni meritevoli di attenzione, presentata dal consigliere Raffaele Bistrussu e più; mozione per favorire la promozione di iniziative contro gli sprechi alimentari e altri prodotti “#IONONSPRECO”, prima firmataria consigliera Benedetta Iannelli; mozione sullo stato d’uso e manutenzione di alcune aree nella zona di viale La Playa, presentata dal consigliere Alessandro Sorgia; ordine del giorno sul trasporto pubblico locale, primo firmatario consigliere Piergiorgio Massidda; ordine del giorno per l’approvazione di una legge regionale di contrasto alla ludopatia, presentato dal consigliere Fabrizio Rodin e altri; ordine del giorno sulla gestione extrascolastica degli impianti sportivi di istituti di istruzione secondaria superiore, progetto “Nonno sportivissimo”, presentato dal consigliere Alessandro Sorgia e ordine del giorno sul trasporto pubblico locale metropolitano, presentato dai consiglieri Davide Carta, Fabrizio Salvatore Marcello e fabrizio Rodin.

In apertura di lavori, alle ore 17,30, verranno trattate le interrogazioni.

Condividi su...