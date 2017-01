Percorsi di lunga vita, sigillo finale: in ogliastra è operativo l’accordo da 59 milioni. Pigliaru: è la programmazione territoriale che vogliamo

Cagliari, 6 Gen 2017 – Ultimo sigillo a ‘Percorsi di lunga vita’, progetto di sviluppo territoriale dell’Ogliastra da 59 milioni di euro. L’Accordo di programma quadro è stato sottoscritto dalla Regione (presidente Francesco Pigliaru e assessore della Programmazione Raffaele Paci), dai presidenti delle tre Unioni di Comuni del territorio (Valle del Pardu e Tacchi Ogliastra Meridionale, Mariangela Serrau; Ogliastra, Rosalba Deiana; Nord Ogliastra, Anna Assunta Chironi) e dall’amministratore straordinario della Provincia di Nuoro, Costantino Tidu.

L’accordo approva il progetto di sviluppo territoriale denominato ‘Ogliastra, Percorsi di lunga vita’ chiuso a Tortolì il 2 dicembre scorso e approvato dalla Giunta il 23, ne disciplina le modalità di attuazione e definisce gli impegni dei soggetti sottoscrittori. Dei 59 complessivi, 32 milioni sono di nuova finanza e i restanti, programmati con altre politiche regionali, vengono attivati all’interno dell’accordo che dà attuazione anche al protocollo di intesa fra Regione e Conferenza Episcopale Sarda sottoscritto il 22 settembre, che prevede lo stanziamento di 700mila euro per la valorizzazione degli edifici di culto aventi valore storico e culturale. Un unico soggetto attuatore (Unione Valle del Pardu Tacchi d’Ogliastra Meridionale), novità assoluta che garantisce ottimizzazione dei tempi e semplificazione delle procedure, sarà responsabile del coordinamento e dell’attuazione degli interventi, del monitoraggio e del controllo e opererà come centrale unica di committenza.

“Il Progetto per l’Ogliastra concretizza pienamente la filosofia della programmazione territoriale voluta da questa Giunta: programmazione dal basso e assoluto protagonismo dei territori, nell’ambito della Strategia per le aree interne”, dice il presidente Pigliaru. È un progetto plurifondo (FESR – FEASR – FSE) e plurifonte, comunitaria e nazionale (FSC – PAC), che integra nuove azioni di sviluppo con ulteriori interventi già valorizzati nell’ambito di altre politiche regionali e prevede bandi territorializzati per le imprese. Coinvolge l’intero territorio, punta sulla qualità della vita come elemento decisivo della longevità, di cui l’Ogliastra è ‘testimonial’ d’eccellenza di tutta la Sardegna, garantisce una visione ampia e strategica e ha l’ambizione di accorciare le distanze fra costa e interno mettendole in stretta sinergia grazie anche al ruolo ‘cerniera’ del Trenino Verde.

“Agroalimentare, turismo, infrastrutture: la sfida lanciata dall’Ogliastra è ambiziosa, contrastare il fenomeno dello spopolamento con la creazione di nuove opportunità di lavoro e l’innalzamento del livello di benessere economico e sociale delle popolazioni, e sono sicuro che con questo progetto tutti gli obiettivi saranno centrati”, sottolinea Paci.

Lunedì prossimo sarà chiuso un altro progetto di programmazione territoriale, questa volta in Gallura: l’assessore Paci sarà nel pomeriggio a Tempio Pausania con la struttura del Centro regionale di programmazione, i sindaci del territorio e il partenariato economico e sociale.