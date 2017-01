Spari nel centro storico di Napoli, feriti bimba di 10 anni e tre senegalesi

Napoli, 5 Gen 2017 – Una bimba di dieci anni e tre migranti senegalesi sono stati feriti nel centro storico di Napoli, in via Annunziata. Ancora incertezza sulla dinamica dei fatti e su chi abbia sparato. La bambina, ferita ad un piede, è stata trasportata all’ospedale Loreto Mare e da lì all’ospedale pediatrico Santobono dove le è stata estratta la pallottola dall’arto. Le sue condizioni non destano preoccupazioni

Sul fatto, avvenuto nel mercato della Maddalena, sta indagando la polizia. Secondo le prime ricostruzioni la piccola passeggiava in compagnia del padre e sarebbe stata ferita da un proiettile vagante. Bersaglio della sparatoria sarebbero stati i tre migranti, venditori ambulanti, forse nell’ambito di una ritorsione da parte della malavita locale per questioni di ‘pizzo’. Uno dei tre senegalesi sarebbe in gravi condizioni. In via Annunziata, intanto, gli altri ambulanti hanno incontrato il console senegalese a Napoli, Brunello Acampora.