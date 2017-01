Piani personalizzati prorogati fino al prossimo 31 dicembre: per presentare la certificazione Isee 2017 e Dsu c’è tempo fino al 24 febbraio 2017.

Cagliari, 5 Gen 2017 – La Regione Sardegna, con deliberazione della Giunta n. 70/15 dello scorso 29 dicembre, ha disposto la prosecuzione dei piani personalizzati (Legge 162/98 concernente misure di sostegno in favore di persone con handicap grave) vigenti sino al 31 dicembre 2017.

Per i primi tre mesi sono confermati, in via provvisoria, gli stessi importi del 2016. L’importo complessivo dei singoli piani dovrà essere rideterminato in ragione dell’Isee 2017.

Tutti i beneficiari sono pertanto invitati a presentare la certificazione Isee 2017 corredata della Dsu, entro e non oltre il prossimo venerdì 24 febbraio. La mancata presentazione comporterà il ricalcolo dell’intera annualità 2017, con le eventuali decurtazioni stabilite dalla normativa vigente.

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi alle sedi decentrate del Servizio sociale nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9 alle ore 11.

