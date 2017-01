Giovane di Quartu Sant’Elena denunciato dai carabinieri per guida senza patente (revocata) e false dichiarazioni su propria identità a Pubblico Ufficiale.

Cagliari, 5 Gen 2017 – Alle ore 23:00 di ieri i carabinieri del Nucleo radiomobile (pronto intervento) hanno deferito in stato di libertà a competente Autorità Giudiziaria, per guida senza patente (revocata) e false dichiarazioni su propria identità a Pubblico Ufficiale, C. D., di 33 anni, di Quartu Sant’Elena (Ca), disoccupato, con precedenti penali.

Il giovane, in Via Piero Della Francesca, controllato da militari operanti mentre si trovava alla guida di autovettura (utilitaria) intestata a terza persona, risultava sprovvisto della propria patente di guida poiché revocata.

Nel corso della stessa operazione, il pregiudicato ha fornito ai militari false dichiarazioni sulla propria identità per cercare di sottrarsi alle sue responsabilità.