Giovane di Iglesias arrestato dai carabinieri per furto su auto

Elmas (Ca), 5 Gen 2017 – Nel pomeriggio di ieri, ad Elmas (Ca), presso parcheggio di pertinenza del centro commerciale “Metro”, i carabinieri della Stazione di Assemini (Ca) hanno arrestato per furto su auto, Gianni Pilia, disoccupato di 25 anni, con precedenti, di Iglesias (Ca).

Il pregiudicato, viste le circostanze di luogo, tempo e atteggiamento, è stato fermato dai militari, in normale servizio di controllo del territorio e a seguito della perquisizione personale, stato trovato in possesso di vari oggetti (valore 1000 euro circa) di cui non era in grado di giustificare il possesso e che, poco dopo, gli uomini dell’Arma hanno potuto constatare essere stati asportati, dopo la forzatura della portiera, da autovettura Renault “Clio” parcheggiata in quell’area.

Quindi il giovane è stato dichiarato in arresto e ultimate le formalità di legge è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione di Ca-Villanova in attesa del rito direttissimo previsto per oggi.