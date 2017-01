Comune di Cagliari – Limitazioni al traffico in Via Angioy

Cagliari, 5 Gen 2017 – Il proseguimento dei lavori nella Via Angioy, renderà necessaria l’adozione di alcune modifiche alla viabilità nella Via stessa a partire da lunedì 9 gennaio.

Le prescrizioni saranno le seguenti: il divieto di transito e di sosta su entrambi i lati, esclusi i mezzi dell’impresa ed eventuali autorizzati, nella Via Angioy nel tratto tra Vico Carlo Felice e Via Mameli; l’istituzione del senso unico alternato con diritto di precedenza per i veicoli che, invertita la marcia, si dirigono verso Via Crispi, nella Via Angioy nel tratto Via Crispi-Largo Carlo Felice; l’istituzione del divieto di sosta sul lato sinistro a salire nella Via Angioy, tratto Via Crispi-Vico Carlo Felice.

I lavori del cantiere proseguiranno verso la Via Crispi e saranno condotti per tronchi funzionali che prevedono lavori sui marciapiedi e sulla carreggiata sino al Vico Carlo Felice e solo sui marciapiedi nel tratto successivo sino alla Via Crispi.

