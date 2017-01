Comune di Cagliari – Bando per la gestione di tre campi e della pista dell’Ippodromo di Cagliari: domanda di partecipazione entro le ore 12 di lunedì 23 gennaio 2017.

Cagliari, 5 Gen 2017 – La Società Ippica di Cagliari ha indetto una selezione per affidare la gestione di tre campi e della pista dell’Ippodromo prospiciente il Lungomare Poetto. La procedura, aperta alle ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche), consente l’uso esclusivo di un campo per lo svolgimento di attività sportiva di equitazione, riabilitazione equestre ed equiturismo e l’uso della pista fino al 31 dicembre 2017, con possibilità di rinnovo per l’anno 2018.

Per partecipare alla selezione c’è tempo fino alle ore 12 di lunedì 23 gennaio 2017.

Le ASD interessate debbono far pervenire la domanda, corredata di tutta la documentazione prevista nel bando di gara, tramite raccomandata al seguente indirizzo: Società Ippica di Cagliari Srl, viale Poetto, 09126 Cagliari. In alternativa il plico può essere consegnato a mano.

Il bando di gara, la modulistica e tutte indicazioni necessarie per partecipare alla selezione sono pubblicati nel sito internet www.ippodromocagliari.it (sezione “News). Red

Condividi su...