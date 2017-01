Comune di Cagliari – Appuntamenti alla Mediateca del Mediterraneo (Mem) dal 9 al 15 gennaio 2017

Cagliari, 5 Gen 2017 – Ecco il programma settimanale, dal 9 al 15 gennaio 2017, delle iniziative culturali della MEM – Mediateca del Mediterraneo al civico 164 di via Mameli a Cagliari.

martedì 10

-Laboratorio di promozione della lettura e della genitorialità “Trame”

(dalle 17,00 alle 19,30 nello Spazio Giovani e Ragazzi al piano terra)

(Aperto a tutti su prenotazione)

giovedì 12

– Concorso Unione Europea per gli studenti dei licei artistici: “”It’s Euman”

(dalle 9,00 alle 18,00 nello Spazio Eventi al piano secondo)

– Laboratorio di scrittura creativa: “Scrivi e crea” (14-18 anni)

(dalle 17,00 alle 19,00 nello Spazio Giovani al piano terra)

venerdì 13

– Laboratorio di autonarrazione dedicato ai minori migranti: “Confini come orizzonti”

(dalle 9,30 alle 11,30 presso lo Spazio Giovani al piano terra)

– Laboratorio di scrittura creativa: “Piano B”

(dalle 17,30 alle 19,30 nello Spazio G. Deledda al piano primo)

sabato 14

– Webateca del Mediterraneo – Settima giornata di laboratorio

a cura del Mozzilla Cagliari Club (Aperto a tutti su prenotazione)

(dalle 16,30 alle 18,30 nella Saletta n 7 al piano primo). Com

