Municipalità di Pirri: temporanee limitazioni al traffico per la gara podistica del 6 gennaio

Cagliari, 4 Gen 2017 – Venerdì 6 gennaio si svolge la manifestazione sportiva. Per lenire i disagi alla circolazione veicolare e preservare la sicurezza di atleti, visitatori e cittadini, durante l’arco della giornata sono disposte temporanee limitazioni al traffico nella via Ampere e lungo il percorso di gara.

È pertanto prevista l’istituzione del divieto di transito al traffico veicolare dalle ore 8,00 alle ore 12,30 del giorno 6 gennaio 2017 (escluso i mezzi autorizzati), nelle vie: Ampere (tra la vie Delle Fosse Ardeatine e R. Pisano), R. Pisano nella semi-carreggiata destra direzione Monserrato (tra la via Vesalio e la rotatoria Pisano-Ampere-Treleani), Vesalio (dalla via Dei carbonari fino all’ingresso del parco di Terramaini), Brancaleone Cugusi Di Romana (tra la via Vesalio e la via Pisano), Pintus, uscita dal parcheggio Suchan verso la via R. Pisano (direzione Italia per mezzo del sottopasso).

Inoltre, secondo l’ordinanza del dirigente del Servizio Mobilità, nella fascia oraria 0,00 / 12,30 della stessa giornata di venerdì, è vietata la sosta nella via Ampere (tra l’uscita carrabile del Parco ex Vetreria e la via R. Pisano), nella via Vesalio (tratto prospiciente il Parco di Terramaini tra la via R. Pisano e il canale di Terramaini).

Durante lo svolgimento della gara, dalle ore 9 alle ore 12,30, sono infine previste le seguenti deviazioni del traffico veicolare:

– via Vesalio / via dei Carbonari: obbligo di svolta a sinistra per la via dei Carbonari ai veicoli provenienti dalla via Flavio Gioia;

– via V. Pisano: obbligo di proseguire dritti all’incrocio con la via Brancaleone Cugusi di Romana;

– via Treleani (nella rotatoria): obbligo di svolta a destra per la via R. Pisano;

– via R. Pisano : obbligo di proseguire diritti all’intersezione con la via Ampere;

– via del Tricolore / via Viviani: obbligo di svolta a destra per via Viviani ai veicoli provenienti da piazza Pisu;

– via Dolianova / via Ampere: direzione obbligatoria a sinistra (in apposito corridoio) per la via Sinnai;

– via delle Fosse Ardeatine / via Ampere: obbligo di proseguire diritti in entrambi i sensi di marcia.

