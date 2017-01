Guardia di finanza: arrestato per spaccio un extracomunitario domiciliato a Sassari, denunciato per lo stesso reato un suo connazionale.

Sassari, 4 Gen 2017 – I militari della Sezione Anti Terrorismo e Pronto Impiego della Compagnia della Guardia di Finanza di Sassari hanno proceduto all’arresto di un ventenne, domiciliato presso un centro di prima accoglienza del capoluogo turritano, poiché trovato in possesso di 16 dosi di eroina oltre a denaro contante provento dell’attività di spaccio.

L’attività dei militari, iniziata come un normale controllo nel centro storico di Sassari, è stata approfondita quando il giovane nigeriano, alla vista della pattuglia è fuggito precipitosamente. Immediata la reazione dei finanzieri i quali, raggiunto l’extracomunitario lo hanno controllato rinvenendo le 16 dosi di eroina oltre a 130 euro in contanti, probabile frutto dell’attività di spaccio. A tal punto gli uomini della Guardia di Finanza del comando provinciale di Sassari hanno proceduto all’arresto dell’uomo e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Sassari per l’udienza di convalida.

Da un ulteriore approfondimento della situazione presso la struttura dove l’arrestato è ospitato, i Baschi Verdi hanno rinvenuto – in possesso di un ulteriore soggetto di origine extracomunitaria della stessa età del primo – ulteriori 12 dosi di marijuana, già confezionate per essere vendute. Per tale illecita detenzione il l’altro extracomunitario è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari a cui dovrà rispondere del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Tutto lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.