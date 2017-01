Due pregiudicati di Cagliari arrestati dagli agenti della Squadra Volanti per furto aggravato

Cagliari, 4 Gen 2017 – Gli Agenti della Squadra Volanti della Questura di Cagliari hanno tratto in arresto Pierpaolo Ganna, di 40 anni e Victor Giordano, entrambi pregiudicati per il reato di furto aggravato.

L’episodio è avvenuto nella notte, intorno alle ore 03.30, quando un equipaggio di una Volante, durante l’attività di perlustrazione ha notato, in Via Is Maglias, due individui camminare con passo celere in direzione Piazza Is Maglias con al seguito due borsoni che trasportavano a fatica.

Insospettiti dal comportamento, i poliziotti sono arrivati alle spalle riuscendo a non farsi notare e, una volta affiancati, hanno intimato ai due soggetti di fermarsi. Uno dei due, Giordana, si è liberato del sacco che trasportava e, dopo aver scavalcato la ringhiera della Facoltà di Ingegneria, si è messo a correre nel piazzale ma è stato prontamente bloccato. L’altro individuo è stato fermato dall’altro operatore.

All’interno delle due buste sono state rinvenute 85 confezioni di merendine di varie marche, 100 lattine di bibite e monete per un importo di circa 23 euro.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che la refurtiva proveniva dal distributore automatico della Facoltà di Ingegneria dove i due uomini, dopo aver forzato una finestra sita al piano interrato, avevano aperto tre distributori automatici, infrangendo parte delle vetrine.

Quindi sono stati dichiarati in arresto e trattenuti presso le camere di sicurezza in attesa del processo con rito per direttissima previsto per oggi.