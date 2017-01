Comune di Cagliari – indice dei prezzi al consumo nella città di Cagliari: anticipazione provvisoria del mese di dicembre 2016

Cagliari, 4 Gen 2017 – A Cagliari, nel mese di dicembre 2016, l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività, per la parte congiunturale, ha segnato una variazione del +0,5%, in controtendenza rispetto all’indice del mese precedente quando aveva segnato -0,4%. L’indice tendenziale ha segnato una variazione del +0,7%, in aumento anche esso rispetto al +0,2% del mese di novembre

Prodotti alimentari e bevande analcoliche – La divisione in esame, questo mese, registra una variazione congiunturale del +0,4%, nel mese precedente non si era avuta alcuna variazione. L’indice tendenziale, che registra +0,8%, risulta in aumento anche esso rispetto al mese precedente, nel quale si era registrata una variazione del +0,1%. In aumento ci sono da segnalare variazioni significative alle classi “Vegetali” +4,5% e “Pesci e prodotti ittici” +1,9%. In diminuzione si segnala una sola variazione significativa alla classe “Frutta” -2,6%.

Bevande alcoliche e tabacchi – L’indice della divisione, nel mese di dicembre, registra una variazione congiunturale del -0,2%, in diminuzione rispetto al mese precedente, quando lo stesso indice registrava -0,1%. L’indice tendenziale registra +2,2%, in diminuzione anche esso rispetto al +2,3% del mese precedente. In aumento non si segnala alcuna variazione. In diminuzione non si segnala alcuna variazione significativa.

Abbigliamento e calzature – Per questa divisione, questo mese, si ha una variazione congiunturale del +0,1%, in diminuzione rispetto al mese precedente, quando lo stesso indice segnava +0,2%. L’indice tendenziale non registra alcuna variazione, in aumento rispetto al -0,1% registrato nel mese precedente. Tra le singole classi, in aumento come in diminuzione non si segnalano variazioni.

Abitazione, acqua, elettricità e combustibili – Nella divisione in oggetto, questo mese, si è avuta una variazione congiunturale del +1,9%, in aumento rispetto al mese di novembre, nel quale si era registrata una variazione del +0,1%. L’indice tendenziale segna +0,7%, che risulta in controtendenza rispetto al -1,2% registrato nel mese precedente. In aumento si segnalano variazioni significative alle classi “Gas” +10,7%; “Gasolio per riscaldamento” +2,5% e “Combustibili solidi” +1,2%. In diminuzione non si registrano variazioni.

Mobili, articoli e servizi per la casa – In questa divisione, nel mese corrente, non si è avuta alcuna variazione congiunturale, nel mese precedente lo stesso indice aveva avuto una variazione del -0,2%. L’indice tendenziale segna -0,5% così come nel mese di novembre. Nelle singole classi, in aumento, non si segnalano variazioni significative. In diminuzione si segnala una sola variazione significativa nella classe “Piccoli elettrodomestici” -1,1%.

Servizi sanitari e spese per la salute – L’indice congiunturale della divisione questo mese registra una variazione del -0,2%, nel mese precedente si era avuta una variazione del -0,4%. L’indice tendenziale registra una variazione del -0,9%, in diminuzione rispetto al valore del mese di novembre quando lo stesso indice aveva segnato -0,7%. In aumento come in diminuzione non si segnalano variazioni significative.

Trasporti – Il tasso congiunturale della divisione a dicembre segna +2,2%, in controtendenza rispetto al -0,6% registrato nel mese precedente. L’indice tendenziale registra una variazione del +2,8%, in aumento anche esso rispetto al valore del mese precedente quando lo stesso indice aveva segnato +0,4%. In aumento si registrano variazioni significative nelle classi “Trasporto aereo passeggeri” +28,5% e “Carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati” +1,6%. In diminuzione si segnalano variazioni significative alle classi “Trasporto passeggeri su rotaia” -4,6% e “Biciclette” -1,6%.

Comunicazioni – In questa divisione, nel mese di dicembre, si registra una variazione congiunturale del -0,1%, in aumento rispetto al mese precedente, quando si era registrata una variazione del -0,3%. L’indice tendenziale registra una variazione del -2,5%, in diminuzione rispetto al -1,9% del mese di dicembre. In aumento si segnala una sola variazione significativa nella classe “Apparecchi telefonici e telefax” +3,6%. In diminuzione non si segnalano variazioni significative.

Ricreazione, spettacoli e cultura – Il tasso congiunturale della divisione a dicembre registra una variazione del +0,7%, in controtendenza rispetto al mese precedente quando lo stesso indice aveva registrato una variazione del -0,2%. L’indice tendenziale registra una variazione del +0,7%, in aumento anche esso rispetto al +0,5% registrato nel mese di novembre. Nello specifico, in aumento si segnalano variazioni significative alle classi “Pacchetti vacanza” +16,7% e “Servizi ricreativi e sportivi” +1,9%. In diminuzione si segnalano variazioni significative alle classi “Giochi, giocattoli e hobby” -2,5% e “Apparecchi fotografici e cinematografici e strumenti ottici” -2,2%.

Istruzione – Questo mese, in questa divisione, non si registra alcuna variazione congiunturale, così come nel mese precedente. L’indice tendenziale è pari al -0,6%, anche esso con lo stesso valore del mese precedente. Tra le singole classi, in aumento come in diminuzione, non si registrano variazioni.

Servizi ricettivi e di ristorazione – Il tasso congiunturale questo mese registra una variazione del -0,5%, in aumento rispetto al mese precedente, quando lo stesso indice aveva segnato -2,7%. L’indice tendenziale fa registrare una variazione del +1,0%, in diminuzione rispetto al +1,4% del mese di novembre. Tra le singole classi, in aumento, non si registrano variazioni significative. In diminuzione si segnala una sola variazione significativa alla classe “Servizi di alloggio” -3,2%.

Altri beni e servizi – In questa divisione, questo mese, l’indice congiunturale registra una variazione del -0,1%, così come nel mese precedente. L’indice tendenziale registra una variazione del +0,5%, in diminuzione rispetto al mese precedente, quando lo stesso indice aveva avuto una variazione del +0,7%. Tra le singole classi, in aumento come in diminuzione, non si registrano variazioni significative. Com