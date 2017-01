Azienda Tutela Salute (Ats), il Direttore amministrativo non avrebbe i requisiti per l’incarico: interrogazione urgente dei consiglieri regionali del Pd.

Cagliari, 4 Gen 2017 – Il consigliere regionale del PD, Cesare Moriconi ed i colleghi di gruppo Lorenzo Cozzolino, Roberto Deriu, Daniela Forma, Valter Piscedda, Antonio Solinas e Mario Tendas, ha presentato come primo firmatario un’interrogazione urgente all’Assessore della Sanità per conoscere le ragioni della mancata pubblicazione del curriculum vitae del Direttore amministrativo dell’Azienda Tutela della Salute (Ats) sarda negli atti relativi a tale nomina pubblicati nel sito istituzionale della stessa Azienda.

Moriconi e gli interroganti rilevano, inoltre, come lo stesso candidato risultato idoneo a ricoprire nel prossimo quinquennio l’incarico di Direttore amministrativo dell’ATS sarda, sulla base della stessa normativa di riferimento per la nomina, paradossalmente non risulta idoneo a ricoprire incarichi di pari rilevanza nell’ambito del servizio sanitario della Regione Lazio.

Per tali motivi gli interroganti chiedono di sapere se all’Assessore siano note le ragioni che hanno impedito la pubblicazione del curriculum vitae nel sito dell’ATS, in ossequio agli obblighi di legge per la trasparenza e diffusione delle informazioni, e se siano stati verificati opportunamente i requisiti in possesso dal neo direttore amministrativo all’atto della nomina.