Uffici territoriali protezione civile, Assessore Spano: “le loro funzioni definite dalla legge. È il primo passo e presto convocazione rappresentanza del volontariato”

Cagliari, 3 Gen 2017 – “La Giunta, nello svolgimento di funzioni istituzionali proprie, ha deciso di far coincidere, solo in questa fase di prima attuazione, gli ambiti di competenza degli Uffici territoriali di Protezione Civile con gli ambiti territoriali delle nuove province delineati dalle legge regionale 2 del 2016”. Lo dice l’assessora della Difesa dell’Ambiente Donatella Spano. “In determinate realtà – aggiunge l’esponente dell’esecutivo – è stato ritenuto utile e opportuno prevedere una doppia sede per alcuni uffici territoriali al solo scopo di garantire maggior tutela della sicurezza della popolazione e del territorio”.

L’assessora Spano ricorda che “gli uffici territoriali sono uffici pubblici destinati all’esercizio di pubbliche funzioni. I loro compiti sono espressamente definiti in questo caso dalla legge regionale 36 del 2013. Queste strutture migliorano il raccordo tra i territori e la direzione generale della Protezione civile e costituiscono un ulteriore tassello nel quadro del completamento del sistema a livello regionale”. “La delibera della Giunta, con la quale sono stati istituiti gli uffici territoriali – dichiara Spano-, rappresenta un iniziale passo al quale potranno certamente seguire ulteriori modifiche migliorative. A breve inoltre si provvederà a convocare la Rappresentanza regionale del volontariato per approfondimenti sull’argomento, come è stato richiesto”.

L’assessora della Difesa dell’Ambiente ribadisce il valore dell’azione delle associazioni che operano nel campo della Protezione Civile, evidenziando il ruolo insostituibile che svolgono per il bene della Sardegna.