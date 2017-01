Interpellanza urgente all’Assessore alla Sanità Regione Sardegna del consigliere Marcello Orrù(Psd’az): subito vaccino meningite tipo b gratuito per le famiglie

Cagliari, 3 Gen 2017 – Il consigliere del Partito Sardo d’Azione in una nota dichiara di aver presentato una interpellanza urgente all’ Assessore Luigi Arru per chiedere che la Regione Sardegna si attivi immediatamente per garantire gratuitamente il vaccino per la meningococco B (responsabile del 60 per cento dei casi di meningite).

È vero – scrive Orrù – che secondo il Sistema Informativo delle Malattie Infettive (SIMI) in Sardegna mediamente si registrano una decina di casi all’anno ma è pur vero che la prevenzione è fondamentale per una malattia che può avere effetti gravi per l’uomo. In questo momento le famiglie sarde sono molto preoccupate per le notizie che arrivano in particolare da alcune regioni come la Toscana e a tale preoccupazione si aggiunge la difficoltà per tante famiglie di affrontare i costi per la vaccinazione dei bambini per la meningite di tipo B, costi che arrivano a toccare i 200 euro a persona.

Ritengo – conclude il consigliere Sardista – opportuno che l’Assessorato Regionale alla Sanità si attivi con urgenza per farsi carico di tali costi, cosi come fatto da altre regioni italiane (vedi la Puglia) ed estendere la gratuità del vaccino per i bambini anche al mingococco di tipo B, (come peraltro previsto per i nuovi nati dal piano nazionale vaccini approvato a settembre ma non ancora effettivamente operativo).

Si tratterebbe di una misura molto importante che andrebbe in contro alle esigenze di tantissime famiglie della nostra regione.