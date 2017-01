Autotrasporto – Albo Autotrasporto: termine pagamento prorogato a fine febbraio.

Cagliari, 3 Gen 2017 – “Con il Decreto Milleproroghe approvato il 29 dicembre scorso dal Consiglio dei Ministri, è arrivata la tanto attesa proroga al termine per il pagamento dell’iscrizione all’Albo Autotrasporto al 28 febbraio 2017. Uno slittamento che abbiamo chiesto ed ottenuto – commenta Giovanni Antonio Mellino Presidente di Confartigianato Trasporto Sardegna – a fronte di una gravissima carenza che gli autotrasportatori hanno subito durante la procedura per registrarsi (per il terzo anno consecutivo) per poter eseguire il pagamento”. E, infatti, gli uffici nazionali e territoriali di Confartigianato, per tutto il mese di dicembre sono stati subissati da centinaia di segnalazioni da parte d’aziende di autotrasporto, commercialisti o agenzie di pratiche e che non riuscivano a completare il pagamento o ottenere risposte dai call center attivati dall’Albo per fornire assistenza.

Per questo motivo, attraverso il coordinamento nazionale delle sigle di rappresentanza dell’Autotrasporto Unatras (a cui aderisce anche Confartigianato Trasporti) è stato chiesto il rinvio e la stessa Presidente dell’Albo si era impegnata a ottenerlo all’interno del Milleproroghe.

Confartigianato Trasporti ha chiesto al Comitato Centrale dell’Ambo Autotrasporto di risolvere i problemi del sito, per consentire alle imprese di pagare la quota entro la nuova data. Red