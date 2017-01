Nuoro, 3 Gen 2017 – Gli Operatori del Consultorio di Siniscola informano le future mamme del Distretto Sanitario di Siniscola – Orosei che sono aperte le iscrizioni per i Corsi di Accompagnamento alla Nascita.

Per richieste di informazioni ed iscrizioni telefonare ai numeri 0784 871344 – 871318 – 871381 – 871339, o presentarsi direttamente presso il Consultorio Familiare, in via Conteddu 164 a Siniscola.