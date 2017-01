Pregiudicato di Sant’Antioco arrestato dai carabinieri per lesioni gravi in flagranza e la vittima denunciata in stato di libertà pe porto coltello genere proibito

Carbonia, 2 Gen 2016 – Questa mattina, i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Carbonia, unitamente a personale della Stazione di Sant’Antioco, hanno arrestato, in flagranza del reato di lesioni gravi, Massimo Etzi, di 47 anni, disoccupato, pregiudicato di Sant’Antioco.

L’uomo, alle ore 01.15, in Corso Vittorio Emanuele, all’interno del bar “Santiago Caffè”, per futili motivi ha colpito con pugni, testate e calci sul viso S. M., di 49 anni, di Pula, con precedenti, il quale, a seguito delle lesioni subite, è stato soccorso da personale del 118 e trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale civile “Sirai” di Carbonia, ove gli sono state riscontrate fratture e traumi alla testa, al volto e al corpo, giudicate guaribili in 30 giorni salvo complicazioni.

La vittima invece è stata deferita in stato di libertà per possesso ingiustificato di un coltello tipo “pattadese” di cm 25, con lama di cm 11.

L’arrestato, trattenuto nelle camere di sicurezza della compagna cc e questa mattina sarà portato davanti al giudice monocratico presso il Tribunale di Cagliari che lo processerà con il rito della direttissima.