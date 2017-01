Capodanno, danneggiamento scuola elementare di Orotelli, indagano i carabinieri della compagnia di Ottana

Ottana, 2 Gen 2017 – Nella notte di capodanno l’onda d’urto provocata dalla deflagrazione di un artifizio pirotecnico ha mandato in frantumi diversi vetri delle finestre della scuola elementare sita in Via San Costantino Ad Orotelli.

L’esplosione è presumibilmente avvenuta all’interno del cortile della scuola stessa e ha provocato la rottura dei vetri di una decina di finestre.

Il danneggiamento è stato scoperto solo oggi alla riapertura dell’edificio da parte del personale dell’istituto scolastico.

Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione di Orotelli.