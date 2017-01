Simona Molinari in tour con “Loving Ella” e Francesca Tandoi in Trio al Jazzino e al Poco Loco

Cagliari, 1 Gen 2017 – Simona Molinari in tournée nell’Isola sotto le insegne del CeDAC con “Loving Ella” – un personalissimo omaggio alla First Lady of Song per un duplice appuntamento giovedì 23 marzo alle 21 al Teatro Verdi di Sassari e venerdì 24 marzo alle 21 all’Auditorium del Conservatorio “G. Pierluigi da Palestrina” di Cagliari. L’eclettica cantante partenopea – sotto i riflettori insieme a Fabio Colella (batteria), Fabrizio Pierleoni (contrabbasso), Gian Piero Lo Piccolo (sax e clarinetto) e Claudio Filippini (pianoforte) – interpreterà i brani resi indimenticabili dalla grande Ella Fitzgerald e ne ripercorrerà la storia, dagli esordi ai crudeli anni della malattia, tra aneddoti curiosi, incontri, amori e grandi successi.

