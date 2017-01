Notte di capodanno: 2 persone denunciate e 2 ragazzi segnalati, ma nessun grave incidente.

Siniscola (Nu), 1 Gen 2017 – Durante la notte di Capodanno i carabinieri della Compagnia di Siniscola ha programmato un servizio straordinario di controllo: più di 20 uomini e donne dell’Arma sono state impiegate su tutto il territorio ed hanno permesso di scongiurare il verificarsi di gravi fatti, come spesso accaduti in passato durante questa notte di festeggiamenti e che hanno minato la serenità e la tranquillità dei cittadini.

I controlli alla circolazione stradale, effettuati dalle pattuglie dell’Arma sulle maggiori vie di comunicazione del territorio, oltre a consentire la prevenzione di comportamenti scorretti alla guida e il verificarsi di gravi incidenti stradali, hanno portato però alla denuncia di due persone, risultate alla guida in stato d’ebbrezza, in quanto positive ai test alcolemici ben oltre il limite consentito dalla legge.

Infine a San Teodoro, 2 ragazzi di 20 e 18 anni sono stati perquisiti dagli uomini dell’Arma che li hanno trovati in possesso di modiche quantità di hashish, marijuana e cocaina per uso personale; per tale ragione, sono stati segnalati all’autorità amministrativa quali assuntori di sostanze stupefacenti.