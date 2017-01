Attività dei carabinieri della compagnia di Ottana nel fine settimana di Capodanno: intensificati i controlli nel territorio di competenza.

Ottana (Nu), 1 Gen 2017 – Fine anno all’insegna di un’intensa azione di controllo del territorio dei carabinieri della compagnia di Ottana, agli ordini del comandante Cap. Massimo Meloni, finalizzato alla tutela della sicurezza e dell’incolumità dei cittadini, ponendo particolare attenzione anche ai fenomeni di illegale detenzione e vendita di materiale esplodente.

Le pattuglie dei comandi dipendenti sono state impegnate da giorni in specifici servizi di prevenzione finalizzati al contrasto dei reati e delle attività illecite in genere, alla prevenzione dei furti e degli atti vandalici, all’azione di vigilanza e controllo degli obiettivi sensibili e ai controlli sul fronte della sicurezza stradale. In particolare, nel corso della scorsa notte il territorio della giurisdizione è stato presidiato da un elevato numero di pattuglie impiegate nello specifico servizio preventivo e sono stati disposti numerosi posti di controllo con particolare attenzione alle principali arterie stradali di collegamento.

Sono state controllate oltre 80 persone e 60 autovetture. Controlli serrati anche ai soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale e a misure di prevenzione.

Il risultato dell’attività preventiva è stato positivo e non si sono registrate particolari criticità nel territorio.