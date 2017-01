Attività dei carabinieri della compagnia di Macomer nel fine settimane della fine dell’anno, un arresto

Macomer (Nu), 1 Gen 2017 – Si è concluso assai positivamente per i carabinieri della compagnia di Macomer l’ultimo lungo fine settimana del 2016.

Nell’ambito dei servizi organizzati dal Comandante della Compagnia Carabinieri, Capitano Giuseppe Pischedda, sono stati controllati oltre 90 mezzi, 15O persone e contestate 20 infrazioni al codice della strada con decurtazione di 15 punti.

È stato, inoltre, arrestato, in quanto colpito da Ordine di esecuzione per la carcerazione, F.S., 30 anni, del Marghine che è stato rinchiuso nel carcere di Massama dove sconterà i tre anni per reati commessi contro il patrimonio 5 anni fa.

I servizi hanno avuto la finalità di presidiare le strade a maggior flusso di automobilisti. Non si sono registrati incidenti ne’ particolari eventi di allarme sociale.