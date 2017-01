Attività dei carabinieri del comando provinciale di Nuoro nella notte di Capodanno trascorso senza incidenti.

Nuoro, 1 Gen 2016 – I Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro, sin dal primo pomeriggio del 31 dicembre, hanno dato esecuzione ad un articolato dispositivo di controllo del territorio, sia urbano che rurale, finalizzato a prevenire eventuali incidenti causati dall’incauto maneggio dei così detti “botti”, la commissione di reati in genere e contro il patrimonio.

Particolare attenzione è stata posta nel controllo di cittadini extracomunitari e dei luoghi ritenuti a rischio di attentati in ragione dell’allerta “terrorismo” emanato, dopo i recenti episodi verificatisi all’estero, dal Ministero dell’Interno.

Nel corso della serata di ieri oltre 150 militari, dispiegati in tutta la provincia, hanno assicurato che i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno si svolgessero senza incidenti. Numerosi i Carabinieri impegnati nei servizi di ordine pubblico disposti in occasione delle diverse manifestazioni programmate in provincia per salutare l’anno nuovo, che si sono svolte senza contrattempi.

Non si sono registrati, presso le strutture sanitarie provinciali, interventi per ferite da arma da fuoco o esplosioni accidentali.

A Nuoro, poco dopo la mezzanotte, si è verificato un danneggiamento contro la finestra dell’abitazione di un pensionato, colpita da alcuni colpi di pistola. I danni sono stati lievi e non vi sono stati feriti. I Carabinieri della Compagnia di Nuoro, dopo il sopralluogo, hanno avviato le verifiche del caso.

A Orune sono stati danneggiati alcuni lampioni dell’illuminazione pubblica, mediante l’esplosione di colpi di arma da fuoco.