Giovane nuorese denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma in luogo pubblico.

Nuoro, 31 Dic 21016 – La sera del 20 dicembre scorso, personale della Polizia di Stato di Nuoro ha deferito all’Autorità Giudiziaria un giovane nuorese resosi responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma in luogo pubblico.

Gli agenti della Squadra Volani della Questura nuorese, a seguito di richiesta di intervento sul numero di emergenza 113, hanno colto in flagranza di reato il pregiudicato D.S., di 55 anni, il quale si aggirava all’interno del pronto soccorso del locale nosocomio recando disturbo alle persone ivi presenti.

Il pronto intervento delle Volanti ha quindi evitato che la situazione degenerasse anche perché il giovane, in evidente stato di ubriachezza, è risultato in possesso di un grosso pugnale, riposto all’interno di una fondina agganciata alla cintola del pantalone. Perciò l’uomo è stato portato in Questura per la sua identificazione e per il deferimento all’AG.