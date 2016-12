Giovane immigrato libico arrestato dagli agenti della Polizia di Stato per furto aggravato.

Cagliari, 31 Dic 2016 – Gli Agenti della Squadra Volanti della Questura di Cagliari, hanno arrestato Saker Achraf Mohama, di 27 anni, della Libia, per il reato di furto aggravato.

Ieri nel popoloso quartiere di Pirri, in via Calamattia, incrocio via Riva Villasanta un cittadino era stato derubato del suo cellulare. L’autore del furto è stato inseguito da alcuni cittadini, in particolare da un Maresciallo della Guardia di Finanza che, libero dal servizio, accortosi del fatto, si è messo all’inseguimento del ladro e nel frattempo era stato avvertito tramite il 113 il centro operativo che ha inviato sul posto una pattuglia di una Volante in via Riva Villasanta.

In seguito gli agenti hanno rintracciato l’extracomunitario residente nel vicino hotel per immigrati e dove quasi tutte le sere avvengono reati di questo tipo, e lo hanno fermato, perquisito e trovato in possesso del cellulare poco prima rubato e poi restituito al proprietario che in sede di denuncia ha riferito che mentre si accingeva ad entrare in auto ha appoggiato il cellulare sul tetto della vettura e che un giovane straniero si è prima avvicinato e poi con mossa fulminea, ha preso il telefonino ed è scappato.

A tutto la scena ha anche assistito il Sottufficiale delle Fiamme Gialle che ha raggiunto il giovane assieme al primo equipaggio della Volante.

Quindi il libico, dopo essere stato fermato è accompagnato in Questura dove dopo le formalità di legge è stato dichiarato in arresto e su disposizione del P.M. di turno, trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima previsto per la mattinata odierna.