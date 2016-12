Diciottenne arrestato e un minorenne denunciato con l’accusa di furto aggravato in concorso.

Cagliari, 30 Dic 2016 – Il personale della Squadra Volanti della Questura di Cagliari hanno arrestato Riccardo Orrù, di 18 anni, del capoluogo e denunciato in stato di libertà un minore, entrambi pregiudicati per il reato di furto aggravato in concorso.

Alle ore 05.30 di questa mattina, un equipaggio di una Volante è stato inviato dal Centro Operativo in Via San Benedetto, dove era stata segnalata la presenza di due giovani intenti a compiere un furto in un negozio di giocattoli.

Gli Agenti, giunti immediatamente sul posto, hanno riscontrato che la parte inferiore della porta di ingresso a vetri era stata sfondata con un martelletto sfonda- vetri e dopo i ragazzi sono entrati nel negozio da dove hanno rubato la cassetta del registratore di cassa con dentro circa 300 euro.

I poliziotti, avendo ricevuto dettagliate descrizioni somatiche e di abbigliamento, si sono posti alla ricerca degli autori del reato e nella vicina Piazza San Rocco hanno notato un giovane corrispondente alle descrizioni e quindi lo hanno bloccato.

In seguito il giovane ha ammesso di essere l’autore del furto permettendo poi agli uomini della Polizia di Stato di recuperare il registratore di cassa che era stato gettato in un’aiuola. All’interno vi era parte della cifra asportata e, nella circostanza, Orrù ha indicato il suo complice che, rintracciato dagli operatori, ha ammesso le sue responsabilità consegnando il resto della cifra rubata.

Il ragazzo a questo punto è stato dichiarato in arresto mentre il minore è stato denunciato in stato di libertà e affidato alla madre.