Comune di Cagliari – Per il Capodanno si rendono necessarie modifiche alla viabilità cittadina.

Cagliari, 30 Dic 2016 – A partire dalle prime ore del pomeriggio di sabato 31 dicembre e fino alla mattina di domenica 1 gennaio, i festeggiamenti per il Capodanno, porteranno ad una sensibile modifica della viabilità a Cagliari.

Negli snodi principali di Piazza Yenne, Largo Carlo Felice, Piazza Italia e Via Riva Villasanta, oltre che in tutte le zone limitrofe, saranno adottati divieti di sosta e transito per consentire il corretto svolgimento dei festeggiamenti.

Il dettaglio delle prescrizioni è contenuto nell’ordinanza n.1955 del 28/12/2016, disposta dal Servizio Mobilità , Infrastrutture Viarie e Reti, allegata al presente comunicato.

L’ordinanza non verrà applicata in caso nelle giornate del 31 dicembre e 1 gennaio venisse diramato un Avviso di Allerta per Rischio Idrogeologico di qualsiasi criticità, riguardante il territorio del Comune di Cagliari.